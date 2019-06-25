Главные новости за 25 июня 2019 года

Владимир Кличко чуть не погиб на отдыхе в Испании. Легендарный украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко на отдыхе в Испании попал в ЧП, которое могло закончиться трагически. Береговая охрана спасла его вместе с семьей и друзьями с пылающей яхты в Средиземном море. По словам самого спортсмена, все произошло во время движения судна с Ибицы на Майорку. В момент возгорания яхта находилась в 11 км от берега.

Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты в открытом море. Появилось видео, как спасательные службы Испании тушили яхту, на которой отдыхал легендарный украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко. Как выяснили журналисты «Фразы», его у себя в Twitter опубликовал сам спортсмен. «Будьте осторожны с тем, что вы хотите: судьба восприняла мое желание „немного адреналина“ в буквальном смысле слова, и наша прогулка на лодке в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо», — написал Кличко.

На Полтавщине кандидат в депутаты чудом не погибла под колесами автобуса. В Полтавской области в городе Лубны произошло ДТП, в котором пострадала редактор областного еженедельника «Наша спільна справа» Анастасия Ляшенко. Она также является кандидатом в народные депутаты Украины по мажоритарному избирательному округу № 148. На женщину наехал микроавтобус Mercedes Sprinter, когда она шла по тротуару. Произошло все накануне около полудня на улице Монастырская, 50.

Известного блогера Анатолия Шария сняли с выборов в Раду. Центральная избирательная комиссия сняла известного блогера Анатолия Шария с выборов в Верховную Раду. За данное решение проголосовали четырнадцать членов ЦИК, еще двое — воздержались. В пресс-службе ЦИК сообщается, что Анатолию Шарию отказали в регистрации кандидатом в народные депутаты. Отмечается, что «наличествующие у ЦИК документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания в Украине в течение последних пяти лет».

Киевлян предупредили, что воздух в городе все еще опасен. В Киеве на начало этой недели сохраняются проблемы с воздухом. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям столицы. Там говорят, что в городе «постепенно растет концентрация загрязняющих веществ в воздухе». В частности, фиксируется увеличение уровня диоксида азота NO2 и формальдегида.

В Украине скоро появится купюра номиналом 1000 гривен. Национальный банк Украины подготовил с октября 2019 года ряд нововведений. Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook. В частности, с 1 октября перестанут быть платежной единицей монеты 1,2 и 5 копеек. Постепенно из оборота будет выводиться и монета номиналом 25 копеек, которая пока что еще будет оставаться платежной единицей. А с 25 октября нынешнего года Национальный банк вводит в оборот купюру номиналом 1000 гривен.

Под Киевом бесследно исчезла 13-летняя девочка. В Киевской области в селе Цыбли произошло ЧП: из Центра социально-психологической реабилитации детей пропала 13-летняя Мария Ноур. Она вышла из центра накануне, 24 июня, и до сих пор не вернулась. Областной главк полиции сообщает, что на вид пропавшей 16-17 лет. Ее рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое.

Появилось видео эпичной драки бомжа и парня в центре Киева (18+). Вечером понедельника, 24 июня, в центре Киева произошло курьезное ЧП. Бомж подрался с молодым парнем, который решил справить малую нужду прямо на Бессарабской площади. Драка продолжалась достаточно долго в разных локациях.

Во Франции «Боинг» врезался в здание аэропорта. Сегодня, 25 июня, во Франции в аэропорту Ниццы произошло ЧП. Там самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта сразу после приземления. По информации The Daily Star, самолет левым крылом задел здание аэропорта, из-за чего пришлось задержать и отменить несколько рейсов.