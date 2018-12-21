Украина получила первые деньги от МВФ

Украина получила первую часть кредита МВФ, о выделении которого Киеву стало известно накануне, 18 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», первый транш составил 1,4 миллиарда долларов.

Как сообщает НБУ, деньги выделены в рамках программы stand-by аrrangement.

Регулятор также сообщает, что благодаря этим деньгам «международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов».

В НБУ говорят: «Это пятилетний максимум. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года».

Как писала «Фраза», общая сумма кредита составит 3,9 миллиарда долларов. Программа рассчитана на четырнадцать месяцев.