Порошенко сказал, когда закончится АТО на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция завершится в мае. При этом, как выяснили журналисты «Фразы», о завершении войны речь пока не идет.

«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил», — сказал он, сообщает «Украинская правда».



«Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства... Режим АТО, когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству вооруженных сил», — заявил Порошенко, добавив при этом, что формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

Как сообщают «Украинские новости», Порошенко добавил, что, если вопрос касался даты завершения войны, то на него ответить сложнее.

«Могу точно сказать: война закончится нашей победой. У меня нет в этом никаких сомнений», — сказал он.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 марта президент Украины Петр Порошенко назначил командующим недавно созданных Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. По словам главы государства, операция Объединенных сил должна прийти на смену антитеррористической операции на Донбассе.

Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», который, в частности, предусматривает, что на смену антитеррористической операции придет операция Объединенных сил.

Предусматривается, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях — командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

Командующий Объединенных сил будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

20 февраля президент Украины подписал этот закон и поручил главе Минобороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко подготовить кандидатуру на должность главы Объединенных сил.