В поезде Одесса-Киев пьяный полицейский открыл стрельбу по попутчикам

В поезде Одесса-Киев стреляли. Как выяснили журналисты «Фразы», стрельбу устроил сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции.

Как сообщает Odessa.net.ua со ссылкой на анонимные источники, инцидент произошел тогда, когда поезд прибывал на железнодорожный вокзал в Одессу.

По предварительной информации, чиновник Нацполиции, выясняя отношения в вагоне прибывающего на вокзал поезда достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Мужчина был настолько пьян, что физически не смог покинуть вагон после прибытия на вокзал. Вместе с поездом чиновник уехал на «отстой».

Когда мужчина проснулся, то обнаружил пропажу пистолета.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 сентября 2017 года утром в Днепре на ул. Панаса Мирного произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и служебного автомобиля полиции BMW X5.

17 октября 2017 года в Киеве на улице Саперно-Слободской произошла авария с участием пьяного сотрудника Печерского управления полиции.