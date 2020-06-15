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В одном из швейцарских поездов… забыли мешок с золотом

В одном из швейцарских поездов… забыли мешок с золотом

Главное: В Швейцарии в одном из поездов нашли мешок с золотом. Его забыл кто-то из пассажиров.

Детали: Необычный курьез произошел в Швейцарии: в поезде, который шел между Санкт-Галленом и Люцерном в одном из вагонов нашли мешок с тремя килограммами золота. Полиция сообщает, что его забыл кто-то из пассажиров еще в октябре прошлого года.

Правоохранители призывают владельца золота отозваться и забрать свой мешок.

Сокровище, по местным законам, будет ждать хозяина пять лет, после чего должно перейти в собственность государства.

В тему 9 октября 2019 года сообщалось, что очень умная парижская свинья потрясла интернет.

20 мая 2019 года стало изветсно, что австралиец нашел гигантский кусок золота, гуляя возле озера.

Тэги: мир, поезд, золото, Швеция, курьезы

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