Ученые рассказали о чудо-диете, которая может победить рак

Главное: Ученые рассказали о диете, которая может «остановить» онкологию. Сделали это американские и итальянские специалисты.

Детали: Исследователи из США и Италии рассказали о диете, которая сопосбна «уничтожить» рак, пишет издание PressRoom.

В публикации говорится, что основой данной диеты являются витамин С и низкокалорийное растительное питание.

Ученые объясняют, что диета, которая «имитирует голодание», влияет на клетки организма человека, заставляя их «реагировать таким образом, как если бы организм действительно голодал».

Исследователи говорят: «Сочетание такой диеты и витамина С убивало почти все раковые клетки в культуре».

Подчеркивается, что «положительной динамики им удалось достичь только в раковых клетках с мутацией KRAS, которая считается одной из самых сложных целей в терапии заболевания».

Эксперты говорят, что «мутации в гене KRAS способствуют сопротивлению большинству противораковых методов лечения и снижают благоприятный исход у пациента».

По их словам, подобные мутации KRAS встречаются примерно у четверти всех типов онкологии.

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