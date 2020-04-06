В Италии вновь подскочила суточная смертность от коронавируса

В Италии вновь отмечается рост суточной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает РИА «Новости», чиновник, в частности отметил, что за прошедшие сутки ‒ 5 апреля ‒ в Италии было зарегистрировано 636 смертей от COVID-19, в то время как 4 апреля таких случаев было всего 523.

Боррелли также сообщил, что за сутки «китайскую» заразу подхватили 1 941 человек, что значительно меньше, чем сутками ранее (2 972).

В свою очередь, количество выздоровевших возросло на 1 022 человека.

Общее же число пациентов с COVID-19 в Италии теперь составляет 119 827, поборовших заразу ‒ 22 837, а скончавшихся ‒ 16 523.

Напомним, отрицательный рекорд по жертвам эпидемии в Италии был зафиксирован в пятницу, 27 марта. Тогда число скончавшихся составило 969.

Как писала «Фраза», в Италии озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что в США медики выявили новый симптом заражения коронавирусом COVID-19.