Китайцы отрапортовали, что научились «эффективно лечить» коронавирус

В Китае местные врачи заявили, что научились эффективно лечить коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные государственные СМИ.

Так, в сообщении сказано, что против заразы применяется «методика переливания плазмы переболевших коронавирусом».

В частности, главврач больницы в Ухане Чжан Динюй сообщил, что «в плазме некоторых людей которых удалось вылечить, обнаружены антитела, помогающие победить коронавирус».

Только с помощью данного метода вылечили уже десять человек.

Как писала «Фраза», смертельная «активность» китайского коронавируса резко снизилась.

Ранее эпидемиолог заявил, что китайский коронавирус может поразить две трети населения планеты.