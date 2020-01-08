Букмекеры назвали актеров, которые могут заменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда

Голливуд уже вовсю подыскивает актера, который мог бы сыграть агента 007 Джеймса Бонда. Как выяснили журналисты «Фразы», он должен заменить в этой роли Дэниела Крейга.

С участием 51-летнего актера в этом году выйдет очередная серия саги «Не время умирать», после чего, как планируется, шпиона будет играть другой артист.

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill уже принимает ставки на нового агента 007.

Фаворитами являются 38-летний англичанин Том Хиддлстон (фильмы из серии «Тор» и «Мстители»), на которого ставят 3 к 1, а также 39-летний шотландец Сэм Хьюэн («Чисто английские убийства» и «Шпион, который меня кинул»), ставки на которого принимают как 3,25 к 1.

Среди шуточных кандидатов на роль присутствует, например, бывший футболист Дэвид Бекхэм (251 к 1).

Весь список претендентов выглядит так:

Как писала «Фраза», дом создателя Джеймса Бонда пустили с молотка.