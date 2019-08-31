Вот и решение проблемы «мертвых душ». Украинцев предупредили о грядущей переписи населения

Новоявленный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он рассказал на встрече с представителями ведущих СМИ страны.

Как передает «УП», подобное мероприятие позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства.

«Исчезнут „мертвые души“, нам нужно увидеть ‒ сколько нас», ‒ заявил премьер.

По его мнению, существующие программы социальной защиты неэффективны, поскольку правительство не имеет полного представления, сколько в Украине людей.

«Она (перепись ‒ ред.) уже была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести ее уже в этом году», ‒ отметил глава правительства.

Как известно, последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее результатам, в стране на тот момент проживало 48 млн 457 тыс человек.

Как писала «Фраза», в одном из районов Киева и области проведут «пробную» перепись населения.

Ранее сообщалось, что в Украине проведут специальную перепись населения. Для мобилизации.