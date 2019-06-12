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Главные новости за 12 июня 2019 года

Главные новости за 12 июня 2019 года

У Зеленского не против реализовать давнюю идею Кучмы и Медведчука. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук не исключил появление в Украине двухпалатного парламента. Об этом он заявил в интервью. По его мнению, это связано с необходимостью избавиться от смешанной системы избрания народных депутатов, которая является «большой бедой украинского парламента». «В Украине она себя не оправдала. Любой микс не дает желаемого результата», — убежден Стефанчук.

Журналисты заметили, как увеличился кортеж Зеленского, вопреки обещаниям. Хотя до Порошенко ему еще далеко. На заседание Конституционного суда Украины, который рассматривал представление народных депутатов о конституционности указа о роспуске Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский приехал с кортежем из шести машин. По данным СМИ, таким образом их количество увеличилось. Кортеж можно было видеть, когда он покидал внутренний двор Конституционного суда. В частности, за несколько минут до выезда гаранта проехала легковушка Volkswagen Passat, которая расчищает автопоток («кукушка»), потом — микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, следом два одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них едет Владимир Зеленский), и замыкали кортеж бусик и седан Volkswagen.

В черкасском ресторане пьяный прокурор размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек. В Черкассах заместитель начальника прокуратуры Черкасской области Юрий Ковтун устроил пьяный дебош в местном ресторане «Тарас Бульба». Он лез в драку, размахивал оружием и даже... пытался помочиться на девушек. Об инциденте написал лидер черкасского «Национального корпуса» Дмитрий Кухарчук. Он уточнил, что произошло все еще 7 июня, однако известно об этом стало лишь сейчас.

Киевские копы вызвали на допрос погибшего год назад бойца АТО. В Киеве полицейские вызвали на допрос погибшего АТОшника. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написала мать украинского воина Галина Куцмай. «Дожили... Когда мой сын Слава Куцмай был в Иловайске, а затем в плену, ему продолжали приходить повестки на мобилизацию. Сегодня, когда уже год, как он погиб в бою в зоне проведения ООС, его вызывают на допрос в МВД с того света», — написала возмущенная женщина, назвав этот поступок правоохранителей издевательством.

На Закарпатье грузовик с лесорубами сорвался с горы в реку. Погибли пять человек. Во вторник, 11 июня, в Закарпатской области около села Тарасовка Тячевского района произошло ДТП — грузовик с лесорубами, которые ехали на заготовку леса, сорвался с горы и упал в реку. В результате аварии погибли пять человек. Тела четверых погибших обнаружили сразу же, пятого погибшего река унесла вниз по течению. Его в течение четырех часов искали около пятидесяти спасателей.

Стали известны подробности жуткого ДТП на Закарпатье, в котором погибли лесорубы. Стали известны подробности ДТП на Закарпатье с участием лесовоза, в котором погибли пять человек. Авария произошла из-за внезапного селевого потока. По словам замдиректора Закарпатского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Василия Кия, именно селевой поток, который образовался в лесу после мощного ливня, понес грузовик и опрокинул его в реку.

Львовянка пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство. Во Львове местная жительница пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, теперь ей грозит солидный тюремный срок. Как отметили в ведомстве, правоохранители установили, что 38-летняя львовянка подыскивает покупателей на ее 17-летнюю дочь, которую хотела продать для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Донецкий «Шахтер» получил нового главного тренера. Чемпион Украины по футболу донецкий «Шахтер» получил нового главного тренера. Им стал португалец, теперь уже бывший наставник португальской «Витории Гимараеш» Луиш Каштру. В пресс-службе донецкого клуба сообщили, что соглашение со специалистом вступает в действие с сегодняшнего дня и рассчитано на два года.

В Польше нашли тоннель, куда со времен войны не ступала нога человека. Возможно, там хранится Янтарная комната. Польские ученые обнаружили ранее неизвестный подземный тоннель в небольшом польском поселении Мамерки, где во времена Второй мировой войны находилась ставка войск Вермахта Мауервальд. По данным СМИ, там могут быть спрятаны различные культурные ценности, в том числе знаменитая Янтарная комната. Как сообщает сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломея Плебанчика, находку удалось обнаружить с помощью профессионального георадара. Сделав подкоп на месте, указанном устройством, исследователи обнаружили некий люк, который, по их мнению, не открывался со времен войны.

СМИ обнаружили утерянную ранее самую дорогую в мире картину на яхте саудовского принца. Самая дорогая в мире картина «Спаситель мира» известного итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была найдена на яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману. По данным СМИ, полотно будет находиться там до открытия культурного центра в провинции Эль-Мадина. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, принимавшие участие в транспортировке работы, ее транспортировали на яхту глубокой ночью на самолете MBS.

Лидер Rammstein заступился за женщину и сломал челюсть своему фанату, — СМИ. Лидер немецких металл-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату. Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена. Музыкант находился в баре со знакомым и подругой, когда к нему подошел 54-летний житель Гамбурга и попросил сделать селфи. Когда музыкант отказался, поклонник внезапно начал оскорблять подругу Линдеманна.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, ДТП, ФК Шахтер, Львов, пистолет, Леонид Кучма, Польша, политика, Виктор Медведчук, ресторан, Закарпатье, допрос, спорт, кортеж, Черкасская область, криминал, Национальная полиция Украины, Владимир Зеленский, новости Украины

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