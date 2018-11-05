Уличный вор, которого сбили киевские копы, скончался в больнице

Уличный вор, которого сбили полицейские в Киеве, скончался в больнице. Как выяснили журналисты «Фразы», врачи пять дней боролись за его жизнь, но безуспешно.

Инцидент произошел в ночь на 31 октября.

Тогда полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander, приехавший на бульвар Тараса Шевченко, чтобы помочь задержать уличных воров, случайно сбил убегавшего преступника.

Вор выскочил прямо под колеса машины, перепрыгнув через заборчик.

Врачам не удалось спасти его жизнь.

Как писала «Фраза», один из людей тогда говорил, что попавший под колеса полиции парень, действуя еще с двумя бандитами, ограбили его. Это подтвердили кадры видеонаблюдения. Как оказалось, «трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать». Один из воров и попал под колеса полиции.