Уложила спать, а утром обнаружила мертвым: на Одесщине при загадочных обстоятельствах умер младенец

В Одесской области умер четырехмесячный ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», причины смерти не известны.

Как сообщает Одессит.ua, о происшествии полиции сообщил фельдшер скорой помощи, который зафиксировал смерть ребенка.

В ходе проведения осмотра тела судмедэкспертом явных признаков насильственной смерти обнаружено не было. Мать умершего мальчика рассказала, что он не болел, ночью она его накормила и уложила спать, а утром обнаружила уже без признаков жизни.

Как сообщил начальник Подольского отделения полиции Николай Песчанский, установить причину смерти поможет вскрытие. На данный момент открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Отметим, что в медицине существует явление, именуемое Синдромом внезапной детской смерти (СВДС). Речь идет о смерти от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребенка до 1 года. При этом вскрытие не позволяет установить причину трагедии. Зачастую при СВДС дети умирают во сне и этому не предшествуют никакие признаки беды.

На сегодняшний день существует целый ряд версий того, что является причиной Синдрома, ученые продолжают активно его изучать. В то же время некоторые случаи, определенные как СВДС, при более тщательном расследовании оказываются убийствами.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2018 года на Сумщине в роддоме умер младенец, которому было всего лишь три дня. По данным СМИ, ребенку вкололи вакцину БЦЖ, а через несколько часов он скончался.

В октябре того же года в Борисполе Киевской области начался судебный процесс над женщиной, у которой скончалась трехмесячная дочь после того, как она самовольно забрала его из больничного стационара.