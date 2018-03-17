Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора

16 марта, Патриарх Гарегин Второй провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора по ул. Горловская 215. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе своего пребывания в столице Украины Католикос всех армян Гарегин II принял участие в ряде знаковых мероприятий армянской диаспоры Украины.

Как сообщает AnalitikaUA.net, После посещения квартальной конференции Союза армян Украины, состоявшейся в Киеве, Патриарх Гарегин Второй провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора, в будущем одного из крупнейших армянских храмов Европы.

На освящении Католикос Гарегин II наградил председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна орденом Святого Нерсеса Шнорали, как инициатора строительства и идентификации армянских церквей в Украине.

Церемония прошла при участии главы Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископа Маркоса Оганесяна, Председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна, Чрезвычайного и Полномочного посла РА в Украине Андраника Манукяна, глав региональных армянских общин, входящих в состав САУ и большого количества прихожан.

В ходе мероприятия Католикос Гарегин II наградил председателя Союза армян Украины Вилена Григоровича Шатворяна орденом Святого Нерсеса Шнорали.

Как сообщала «Фраза», на проходящей в Киеве конференции САУ находящегося в Украине с патриаршим визитом Католикоса Всех армян Гарегина II наградили Орденом Союза армян Украины им. Григора Лусаворича.

Напомним, 16 марта в конференц-зале гостиницы Hyatt Regency Kyiv прошла первая квартальная конференция Союза армян Украины 2018 года.

В мероприятиях приняли участие также посол США Мари Йованович, посол РА в Украине Андраник Манукян, Министр внутренних дел Арсен Аваков, Глава Украинской Епархии ААЦ Епископ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, видные общественные деятели.