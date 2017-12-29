Сразу после Нового года Луна удивит нас своими необычными размерами

В ночь на 2 января 2018 года можно будет наблюдать редкое суперлуние. Как выяснили журналисты «Фразы», разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа.



Луна подойдет к Земле в 00:56 очень близко — на 356565 км, сообщает «Наука и жизнь».



В полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах. Новогоднее Суперлуние 2018 года можно наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января, т.е. всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды.

Как сообщала «Фраза», 3 декабря 2017 года жители Земли наблюдали суперлуние. В это время Луна достигла наибольших видимых размеров за 2017 год.

Напоминаем, что в сентябре 2016 года американские геохимики опровергли самую распространенную теорию формирования Луны и допустили сильное испарение планеты в прошлом.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса нашли доказательства тому, что Луна образовалась в результате столкновения Земли с крупным телом миллиарды лет назад.

По мнению израильских геофизиков из Института Вейцмана, Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет. Ученые выяснили, что для образования спутника достаточно столкновения Земли с 20 небесными телами, самые крупные из которых по своим размерам могут быть сравнимы с Луной и Марсом.

В начале 2017 года американские геофизики определили точное, по их мнению, время рождения Луны. Согласно проведенному учеными анализу, формирование коры спутника Земли началось 4,51 миллиарда лет назад, что указывает на появление Луны в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы.

В феврале планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо (США) спрогнозировал сроки возможного столкновения Луны и Земли. К тому времени оба небесных тела уже скорее всего будут уничтожены Солнцем.

Весной того же года планетологи из США показали, что примерно три миллиарда лет назад Луна имела собственное магнитное поле. По своей силе оно было сравнимо с полем нашей планеты и просуществовало примерно миллиард лет.