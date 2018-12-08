«Кремлевский рашизм - вон за Дон!»: проукраинские поляки сорвали концерт ансамбля имени Александрова

В городе Быдгощ (Польша) произошел инцидент во время выступления Ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Как выяснили журналисты «Фразы», на сцену прорвались активисты с плакатами политической направленности.

Как передает «Страна» со ссылкой на OKO.press, перед исполнением артистами коллектива песни «Священная война», на сцену выскочили двое проукраинских активистов Рафал Сушек и Михал Войцещчук и стали выкрикивать «Лапы прочь от Украины! Кремлевский рашизм — вон за Дон!». Кроме того, в руках они держали плакаты, на одном из которых было написано «Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу».

Сообщается, что в инцидент были вынуждены вмешаться охранники концерта, которые увели активистов со сцены.

Как писала «Фраза», поляки не на шутку опасаются потерять украинцев уже в следующем году.

Ранее в Польше местный неадекват напал на двух украинцев.