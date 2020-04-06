Эпидемия коронавируса принесла страшное горе в семью экс-тренера «Барселоны»

Знаменитый испанский футболист и тренер Пеп Гвардиола потерял мать. Как выяснили журналисты «Фразы», 82-летняя женщина скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает пресс-служба ФК «Манчестер Сити», Долорс Сала умерла в пригороде Барселоны.

«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования Пепу, его родным и друзьям в это тяжелое время», ‒ говорится в сообщении.

Пеп Гвардиола получил мировую известность уже в бытность игроком «Барселоны» (1990 ‒ 2001), с которой он выиграл Лигу Чемпионов, два Суперкубка УЕФА, Кубок Кубков, а также 6 раз становился чемпионом Испании.

В качестве тренера Пеп трижды приводил родную «Барсу» к золотым медалям испанского первенства, а также «взял» две Лиги Чемпионов, два Суперкубка УЕФА и дважды побеждал в Клубном чемпионате мира.

В 2013 ‒ 2016 гг. Гвардиола тренировал мюнхенскую «Баварию», с которой трижды выиграл национальный чемпионат и «взял» Суперкубок УЕФА.

С 2016 года он руководит английским клубом «Манчестер Сити», с которым уже дважды становился победителем Премьер-лиги.

Как писала «Фраза», из-за коронавируса европейский футбол ждут большие изменения.