Ученые выяснили о происхождении коронавируса кое-что неожиданное

Совместная группа ученых из США, Австралии и Великобритании, проанализировав геномные данные COVID-19, пришла к неожиданному выводу. Как выяснили журналисты «Фразы», оказалось, что «китайская зараза» уже давно циркулирует среди людей.

Как передает «РБК», ранее считалось, что коронавирус уже «в готовом виде» передался людям от летучих мышей, либо же он вообще является гибридом коронавируса летучих мышей и панголинов.

Проанализировав геномы COVID-19 и других подобных коронавирусов, исследователи установили, что срезы рецептор-связывающего домена спайковых белков COVID-19 очень эффективны при связывании с клетками человека.

По словам ученых, этот факт можно объяснить только тем, что коронавирус уже давно контактирует с человеком и прошел длительную эволюцию внутри человеческого организма.

Отмечается также, что столь неожиданное открытие полностью исключает версию о лабораторном происхождении COVID-19.

При этом коронавирус, который переносят летучие мыши, имеет схожий на COVID-19 геном, однако совпадает с ним не полностью. Этот факт свидетельствует о том, что зараза «набрала» силу уже через серию мутаций внутри человеческого организма.

Как писала «Фраза», ученые определили температуру, которую больше всего «любит» коронавирус.

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