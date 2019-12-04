Киву застукали за просмотром странного видео во время заседания Верховной Рады

Народные депутаты Украины продолжают совершать странные поступки во время заседаний Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», народный депутат от «Слуги народа» Николай Стефанчук уснул.

Как видно на видео, опубликованном на канале «Буквы» в YouTube, во время заседания Стефанчук сидел с закрытыми глазами и склоненной на грудь головой, пока другой член «Слуги народа» Юрий Корявченко, известный как «Юзик» из «95 квартала» не разбудил его толчком, обратив внимание на снимавших их журналистов.

Между тем, скандально известного народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа За жизнь» Илью Киву журналисты подловили за просмотром странного видеоролика. Как сообщает TK Media, на видео можно видеть девушку, которая садится голым задом на лицо мужчины в то время, как он жмет штангу.

Впрочем, по данным издания, речь идет не о порнографии, а о пранке.

Как сообщала «Фраза», 2 октября 2019 года народный депутат Илья Кива после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой в зале заседаний Верховной Рады отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.

1 ноября снова отличился странным поведением в Раде.