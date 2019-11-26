НМУ им. Богомольца просит президента защитить их от Екатерины Амосовой

25 ноября в помещении зала заседаний Ученого совета административного корпуса Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца состоялось заседание на котором было принято решение обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием защитить результаты волеизъявления на выборах ректора НМУ им. А.А. Богомольца от рейдерских действий экс-руководства во главе с Екатериной Амосовой. С текстом Петиции к Президенту Украины можно ознакомиться по ссылке https://petition.president.gov.ua/petition/79488.

Как объясняют члены Ученого совета медицинского ВУЗа единодушие в голосовании за обращение продиктовано тем, что уже почти 2 года госпожа Амосова в любым способом пытается заблокировать работу Университета. Несмотря на то, что она была законно освобождена от занимаемой должности, — пытается вернуться к руководству. К сожалению, законодательство Украины из-за несовершенства норм позволяет даже самым отъявленным коррупционерам в стране восстанавливаться в должностях. Умело используя судебный инструмент экс-руководительница НМУ осуществляет как информационные атаки на Университет, так и блокирование деятельности Университета при поддержке коррумпированных чиновников и судебных исполнителей. По словам проректора Университета, в такой «грязной» манере, несмотря на противозаконные средства и методы, Амосова пытается вернуть себе «свою собственность».

«Еще в прошлом году на Конференции трудового коллектива более 97% сотрудников выразили недоверие экс-ректору Екатерине Амосовой. 97% недоверия — это очень серьезный показатель ее работы на должности», — отмечает проректор по научно-педагогической и лечебной работе, профессор Александр Науменко — «с тех пор на заседаниях Ученых советов были присвоены почетные звания доцентов и профессоров, в Университете проходят научно-практические мероприятия разного масштаба, образовательные выставки, совещания, где Университет живо, активно, а главное успешно принимает участие, живет и развивается в стабильной атмосфере ». Любое воздействие и информационная атака со стороны экс-руководства мешает развитию университета, поскольку все усилия концентрируются на том, чтобы отстоять честное имя университета, а не на учебном процессе.

Напомним, что 3 сентября 2019 состоялся II тур выборов ректора НМУ на которых впервые, в качестве реализации своего законного права, право голоса получили все представители научно-педагогического сообщества Университета, другие сотрудники и даже студенты. Большинством голосов на выборах был избран профессор, экс-директор Института последипломного образования НМУ — Юрий Кучин.

На сегодняшний день, профессорско-преподавательский состав Университета и студенты обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг их Alma Mater, и не желают чтобы с помощью коррумпированых судей и других «бенифециарив» Екатерина Амосова снова вернулась к руководству Университетом.