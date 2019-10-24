Ученые назвали причину смерти Александра Македонского

Группа греческих ученых во главе с почетным профессором медицины из Университета Аристотеля, доктором Томасом Герасимидисом, смогла установить причину преждевременной смерти Александра Македонского. Как выяснили журналисты «Фразы», один из величайших полководцев в мировой истории скончался от переедания и чрезмерного употребления вина.

Как передает news.ru, ссылаясь на Greek Reporter, посмертный диагноз Македонского ‒ острый панкреонекроз ‒ исследователи поставили по результатам изучения симптомов, описанным в исторических источниках.

Как известно, панкреонекроз ‒ это заболевание поджелудочной железы, вызванное осложнением острого панкреатита

Сообщается, что специалисты досконально проштудировали труды Арриана, Птолемея, Плутарха и других историков древних времен. Судя по источникам, болезнь Македонского длилась всего две недели и сопровождалась сильной болью в животе после приёма пищи и вина. В дальнейшем появились озноб, обильное потоотделение, трудности с дыханием и высокая температура.

Тем не менее, несмотря на стремительное ухудшение самочувствия, он продолжал много есть и пить. Незадолго до смерти у него начались галлюцинации, он с трудом общался с окружающими.

Специалисты также объяснили, почему ранее высказанные теории ‒ смерть от малярии, пневмонии или брюшного тифа ‒ являются ошибочными. Так, малярия хоть и сопровождается лихорадкой, обычно не приводит к смерти таким образом и настолько быстро. Пневмония же редко сопровождается острой болью в животе. А эпидемии брюшного тифа в ту пору вообще не было.

Как писала «Фраза», в Греции нашли гробницу, в которой похоронен возможный любовник Александра Македонского.

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