Под Киевом прямо на вокзале убили мужчину

В ночь с 14 на 15 июля в городке Фастов Киевской области произошло умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на железнодорожном вокзале в драке сошлись двое бездомных мужчин.

Как передает «Информатор», в ходе потасовки один из бомжей выхватил нож и нанес своему оппоненту удар в область живота. От полученного ранения пострадавший скончался до приезда врачей ‒ его бездыханное тело обнаружили на железнодорожной платформе.

В свою очередь, подоспевшие правоохранители смогли задержать подозреваемого в убийстве ‒ им оказался 55-летний бродяга.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. За совершение тяжкого преступления злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в Киеве бомж едва не изнасиловал пьяную женщину.

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