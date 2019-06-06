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Под Киевом женщина упала в глубокий колодец

Под Киевом женщина упала в глубокий колодец

В селе Заворичи Киевской области произошел инцидент, едва не закончившийся смертью местной жительницы. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь хозяйка одного из домов упала в семиметровый колодец.

Как передает «Информатор» со ссылкой на ГСЧС области, оказавшись в ледяной воде, женщина попыталась спастись самостоятельно, но все попытки выбраться из ловушки оказались тщетны.

К счастью, очевидцы происшествия сразу же вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на помощь из поселка Калита.

Сообщается, что незадачливую хозяйку удалось вытащить из колодца при помощи спасательной веревки и специальной «штурмовой» лестницы.

Спасенной женщине сразу же оказали первую помощь, после чего передали работникам «скорой помощи».

Как писала «Фраза», в Черкассах 6-летний мальчик упал в 4-метровый канализационный колодец. Медикам осталось только зафиксировать смерть.

Ранее на Черниговщине из-за воды в страшных муках умер младенец.

Тэги: спасатели, общество, женщина, происшествие, ЧП, скорая помощь, село, район, падение, Киевская область, колодец, МЧС, частный дом, новости Украины

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