В воскресенье в Киеве для автомобилей перекроют мост Патона. Полностью

В ночь на 2 декабря в Киев будет полностью закрыто движение транспорта по мосту Патона. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице коммунальной корпорации «Киевавтодор» в Facebook.

В частности, как сообщается, 2 декабря с 00:00 до 5:30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.

«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения.

Как сообщала «Фраза», осенью 2012 года в Днепропетровске (ныне Днепр) в связи с приездом тогдашнего президента Виктора Януковича полностью перекрыли центральный Новый мост.