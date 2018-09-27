Ученые рассказали, как популярные гаджеты «тормозят» детей

Оказалось, что гаджеты, которыми ежедневно пользуются практически все, способны существенно тормозить детский мозг, да и весь организм. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили исследователи из института CHEO в Канаде.

Как пишет Daily Mail, ученые установили, что планшеты и смартфоны «ухудшают мозговую активность детей, а также затормаживают нормальное развитие всего организма».

Вообще же, по их словам, частое пользование гаджетами приводит к расстройству сна и нервной системы даже у взрослых людей.

Исследователи выяснили, что дети, злоупотребляющие «электроникой», демонстрируют умственные способности «ниже нормы», а также страдают общим ухудшением самочувствия.

Как писала «Фраза», британским ученым удалось взломать смартфон весьма необычным способом.

Ранее у популярных соцсетей и мессенджера случился глобальный сбой в работе.