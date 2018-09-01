Из ЛНР сбежал «глава правительства»

«Председатель правительства ЛНР» Сергей Козлов сбежал из «республики» в целях собственной безопасности. Как выяснили журналисты «Фразы», заявление о снятии с себя полномочий главы Совмина он опубликовал в социальной сети Facebook.

В своем заявлении Сергей Козлов сообщает, что, в связи со сложившейся обстановкой, он вынужден «на некоторое время» покинуть свой пост и выехать за пределы ЛНР Так же он призвал население сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пообещал отомстить за смерть «наших близких».

Вместе с тем, необходимо учитывать, что данное заявление может быть т.н. «фейком» (информационным вбросом), поскольку его страница в сети Facebook создана лишь в августе 2018 года, аккаунт не верифицирован, на страницу подписались всего 72 человека.

Как писала «Фраза», власти ДНР серьезно напряглись после убийства Захарченко.

Ранее стало известно, кто занял место Захарченко и как убийство «главы ДНР» отразится на минских договоренностях.