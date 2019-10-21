На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики

В понедельник, 21 октября, в районе села Тарасенко Оржицкого района Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Как выяснили журналисты «Фразы», бывший член правительства Владимира Гройсмана стал жертвой авиакатастрофы.

Как передает «УП», о смерти Кутового сообщил бывший вице-премьер Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook.

«Покойся с миром, друг...», ‒ написал он.

По информации издания, Тарас Кутовой погиб при крушении вертолета, который сам же и пилотировал.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и правоохранители. Причины авиакатастрофы будет устанавливать специальная комиссия.

Как писала «Фраза», экс-министр Швайка попал в серьезное ДТП. Его авто восстановлению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Мексике погиб министр общественной безопасности.