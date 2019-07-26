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Разбуженный Зеленский сделал «зачетное» селфи на борту самолета

Разбуженный Зеленский сделал «зачетное» селфи на борту самолета

Президент Украины Владимир Зеленский сделал селфи со школьниками во время перелета из Киева в Одессу. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства летел в город у моря эконом-классом.

Как передает «Думская», отдохнуть в полете Зеленскому не удалось, поскольку этим же рейсом в Одессу возвращались ученики школы №81, которые захотели сфотографироваться с президентом.

«Когда я подошла к нему, то президент крепко спал. Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить…», ‒ рассказала учитель младших классов Саида Роговская.

Сообщается, что глава Офиса президента отнесся к этой просьбе с пониманием, и детям таки посчастливилось сфотографироваться с Владимиром Зеленским.

Как писала «Фраза», Зеленский ввязался в перепалку с дерзкой «украинкой», обозвавшей его «малороссом».

Ранее Зеленский отреагировал на ДТП с кортежем и раскрыл тайну желтых браслетов.

Тэги: общество, самолет, дети, Президент Украины, сон, школьники, селфи, Лоукост, Владимир Зеленский, новости Украины

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