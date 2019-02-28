На Шулявке в Киеве снесли МАФы

В среду, 27 февраля, возле станции метро «Шулявская» в Киеве снесли МАФы. Как выяснили журналисты «Фразы», ларьки убирали сотрудники КП «Киевблагоустройство».
Там объяснили, что у МАФов не было разрешения на аренду занимаемой земли.
Демонтаж прошел по улице Александра Довженко, 1в. Тут было снесено около двадцати ларьков.
Также сообщается, что один из МАФов в условиях жуткой антисанитарии торговал чебуреками.
Как писала «Фраза», на одном из киевских рынков произошел большой пожар.
Ранее ночью на киевской окраине горели МАФы.