На Шулявке в Киеве снесли МАФы

В среду, 27 февраля, возле станции метро «Шулявская» в Киеве снесли МАФы. Как выяснили журналисты «Фразы», ларьки убирали сотрудники КП «Киевблагоустройство».

Там объяснили, что у МАФов не было разрешения на аренду занимаемой земли.

Демонтаж прошел по улице Александра Довженко, 1в. Тут было снесено около двадцати ларьков.

Также сообщается, что один из МАФов в условиях жуткой антисанитарии торговал чебуреками.

Как писала «Фраза», на одном из киевских рынков произошел большой пожар.

Ранее ночью на киевской окраине горели МАФы.