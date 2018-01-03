В Киеве неадекватный полицейский разбил стекло в автомобиле, угрожая пистолетом напуганным супругам

В Киеве неадекватное поведение патрульного полицейского едва не до смерти напугало супругов. Как выяснили журналисты «Фразы», полицейского звать Роман Габбро, который уже не первый раз попадает в скандальные ситуации.

Агрессивное поведение полицейского зафиксировал видеорегистратор. На видео можно увидеть, как неадекватный полицейский с «безумным» выражением лица сначала бьет по стеклу авто кулаком, потом достает пистолет, перезаряжает его и разбивает лобовое стекло машины, сообщают «Надзвичайні новини».

Полицейский настаивал, что на него пытались наехать. Машину у супругов изъяли и даже не предоставили необходимые документы.

В свою очередь, водитель утверждает, что видел полицейского и успел затормозить возле него. Впоследствии водитель машины вызвал «скорую», которая приехала через полтора часа.

«Разбушевавшегося» копа зовут Роман Габбро, ему 26 лет и он инспектор патрульной полиции Киева.

Отметим, за два года работы этот полицейский уже успел «отличиться». Несколько месяцев назад он вместе с коллегой, прибыв на вызов, избил мужчину, который их и вызвал.

А вот так сам Габбро писал, зачем в свое время пошел в полицию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве в ночь на 7 февраля 2016 года патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.

Полицейскому, который застрелил подростка, было предъявлено обвинение в превышении полномочий и убийстве.