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Стало известно, какие объекты заработают в Киеве с 1 июня

Стало известно, какие объекты заработают в Киеве с 1 июня

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие объекты возобновят работу в столице с 1 июня. Также он назвал сроки возобновления детского досуга в Киеве.

Детали: Старт следующего этапа ослабления карантина в Киеве запланирован на 1 июня. В этот день в столице откроют детские сады, спортзалы, пляжи и зоны отдыха у водоемов, а также городские кладбища. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, по его словам, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что с 1 июня в Киеве смогут возобновить работу после карантина:

— детские сады;

— спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов);

— детско-юношеские спортивные школы;

— пляжи и зоны отдыха у водоемов;

— городские кладбища (снимаются ограничения на посещение);

— учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

С сегодняшнего дня в столице возобновили работу промышленные и сельскохозяйственные ярмарки. Их посетители должны обязательно носить маски.

«Я хочу обратиться ко всем: мы начали второй этап ослабления ограничений в столице. И очень важно, насколько киевляне будут соблюдать правила безопасности. Насколько сознательно будут относиться к ситуации. Потому, когда открыли столько мест публичного пользования — важно не допустить всплеска вируса... Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом. Общественным транспортом пользуйтесь только при необходимости и с соблюдением всех правил безопасности», — сказал Кличко

Также мэр города заявил, что пришкольные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а возобновление работы детских секций запланировано на сентябрь.

«Говорить про работу детских секций и детских лагерей пока рано. Сейчас готовятся к приему детей садики, школы организовывают работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом мы планируем работу в детских лагерях в школах, но это перспектива июля. К сожалению, не раньше», — сказал Кличко.

«Что касается работы детских зон в развлекательных заведениях. Я уже говорил — о возобновлении работы ТРЦ город утвердит отдельное решение. Надеюсь, мы сможем это позволить уже до конца этой недели. Но детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва», — подчеркнул он.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусом. Ни одного случая не было выявлено в Луганской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, карантин

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