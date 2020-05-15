В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана

Главное: В соцсети появилось видео с обращением Андрея Портнова. Он требует убрать из школьных учебников героизацию событий 2013 — 2014 гг. на Майдане.

Детали: Юрист Андрей Портнов подал иск к Министерству образования Украины с требованием исключить из детских учебников «так называемую Революцию» и пропаганду массовых убийств и насилия в 2013 — 2014 гг на Майдане в Киеве.

Также Портнов выложил в соцсети видео под названием «Требуем исключить из учебников героизацию участников массовых беспорядков на Майдане».

В тему: Ранее мы писали, что половина «Небесной сотни» это фальсификат.

На Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров

Также сообщалось, кто на самом деле убивал людей на Майдане.

В 2019 году Портнов требовал расследовать роль ГПУ в сокрытии правды об убийствах милиционеров на Майдане.