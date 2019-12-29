В Киеве «взбесившаяся» фура раздавила легковушку с водителем

В субботу, 28 декабря, в Голосеевском районе столицы произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Надднепрянском шоссе грузовой автомобиль TATA занесло на встречную полосу, где он перевернулся прямо на легковушку Mazda.

Как передает «Информатор», в результате аварии погиб водитель «японца», тело которого пришлось буквально вырезать из искореженного салона.

В ДТП также пострадал и водитель фуры, которого экстренно госпитализировали.

По предварительным данным, причиной злосчастного заноса могло быть скользкое дорожное покрытие.

На месте инцидента работали медики, спасатели и правоохранители. Движение по шоссе было частично перекрыто.

Как писала «Фраза», на Львовщине иностранец на фуре протаранил сразу две маршрутки с пассажирами — есть жертвы.

Ранее под Киевом из-за уснувшего водителя фура эпично улетела прямо в лес.