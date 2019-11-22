Дело о зверском убийстве Даши Лукьяненко наконец-то дошло до суда

Одесские правоохранители завершили расследование зверского убийства 11-летней жительницы поселка Ивановка Даши Лукьяненко и направили материалы дела в суд. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленника будут судить сразу по четырем стасьям уголовного кодекса.

Как передает пресс-служба областной полиции, в частности, 22-летнему Николаю Тарасову инкриминируются незаконное лишение свободы несовершеннолетней (ч.2 ст.146 УК), покушение на изнасилование (ч.2 ст.15 и ч.4 ст. 152 УК), умышленное убийство (ч.2 ст.115 УК) и надругательство над телом (ч.1 ст.197 УК).

Сообщается, что в ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз и собрано достаточно улик чтобы доказать вину обвиняемого.

Также в доме, где проживал подозреваемый, был проведен обыск.

«Точку в деле поставит суд», – заявил начальник областной полиции Олег Бех.

Как писала «Фраза», в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Позднее в полиции озвучили жуткие подробности убийства Даши Лукьяненко.