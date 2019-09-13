На Одесщине женщина зверски убила собственную мать

В городке Беляевка Одесской области произошло резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там 37-летняя женщина совершенно диким способом лишила жизни собственную мать.

Как передает пресс-служба областной полиции, злоумышленницу задержали аж в Теплодаре, куда она сбежала сразу после совершения преступления.

По словам горе-дочери, на убийство ее толкнула сама мать, которая стала ругать ее за продажу золотых украшений. Затаив обиду, женщина дождалась удобного момента и ударила 68-летнюю мать сначала камнем по голове, а потом «добила» кувалдой,

Сообщается, что пожилую женщину доставили в больницу, однако она скончалась не приходя в сознание.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное злоумышленнице грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в Днепре молодой парень зверски зарезал собственную мать.

Ранее в Киеве «молодой негодяй» пытался убить собственную мать и бабушку.