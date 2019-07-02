В Киеве подростки устроили расправу над бепредельщиками, избивающими бомжей

Неравнодушные киевские подростки устроили самосуд над своими сверстниками, избивающими бездомных людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в сюжете «ТСН» на канале «1+1».

Отмечается, что после проведения «воспитательных процедур» несовершеннолетних отморозков передали полицейским. Кроме избиения бездомного, они также подозреваются в нападении на людей на улицах с газовым баллончиком.

«Сначала нам друг скинул это видео по Инстаграму, мы решили сделать ему самосуд», ‒ рассказал неравнодушный подросток.

«Ну ходит себе спокойно, собирает бутылки, вроде никого не трогает, просто лежал себе спокойно, и его начали бить три пацана», ‒ добавил его товарищ.

В свою очередь, как передает «Киев Оперативный», одного из извергов зовут Михаил Васильев, ему 17 лет. Имя второго ‒ Алексей Карабин.

Известно, что у Васильева уже есть условный срок. Ранее он пребывал под домашним арестом за нападение на пожилую женщину. Был еще третий нападавший ‒ его ищет полиция.

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