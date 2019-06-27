Пассажир снял аварийную посадку Ан-24 в Бурятии

В сети появилось видео, снятое одним из пассажиров во время аварийной посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске (Бурятия, РФ). Как выяснили журналисты «Фразы», шокирующие кадры были опубликованы на видеохостинге Youtube.

Как передают российские СМИ, самолет, выполнявший рейс Улан-Удэ ‒ Нижнеангарск ‒ Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту в 10:20 по местному времени.

После взлета у Ан-24 отказал один из двигателей. После жесткой посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.

В результате происшествия два пилота погибли, пострадали 22 человека.

Как писала «Фраза», в Москве пылающий как факел самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку.

Ранее пассажир разбившегося Boeing-777 успел выложить в Сеть последнее видео из салона самолета.