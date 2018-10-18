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Дороги по-закарпатски: свеженький асфальт уже отходит слоями. Появилось видео

Дороги по-закарпатски: свеженький асфальт уже отходит слоями. Появилось видео

В селе Симер на Закарпатье свежий асфальт после недавнего ремонта уже буквально отваливается слоями. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали местные жители.

Как передают закарпатские СМИ, асфальт тут положили всего несколько дней назад, но он уже разваливается прямо в руках.

Отмечается, что в Перечинском городском совете (он выступает как заказчик дорожных работ), признают проблему.

Чиновники обещают все исправить до конца года.

Читайте также: Закарпатские контрасты. Путевые заметки.

Как писала «Фраза», ранее губернатор Москаль рассказал, что на Закарпатье могут раздавать не только венгерские паспорта.

Тэги: общество, Закарпатье, асфальт, дороги, курьезы

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