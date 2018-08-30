На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа

В селе Подгайчики Ивано-Франковской области случилось ЧП – местным жителям без предупреждения отключили газ. Как выяснили журналисты «Фразы», после этого люди устроили бунт.

Как передает телеканал НТК, местные жители заблокировали дорогу.

Газовики говорят, что проводят замену и ремонт систем, и просят жителей успокоиться.

Инцидент произошел в среду, 29 августа.

Люди же говорят, что таким образом с них хотят взымать непосильные платежи за подключение газа.

Как писала «Фраза», после потопа на Прикарпатье несколько сел отрезало от цивилизации из-за оползня.