Украинский школьник выбросился из окна в Китае

13-летний школьник из Украины Ваня Лю выпрыгнул из окна квартиры на 13 этаже в Шанхае. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной стали нападки со стороны учителя.

Как сообщают «Факты» со ссылкой на мать потерпевшего, учитель мальчика Чжан Сяо Цюнь является сторонником нацистской идеологии и открыто называл Ваню «другим», считая, что украинцу в Китае не место.

«Проблемы продолжались около двух лет. Иван рассказывал, что этот учитель мог не только оскорбить его, но и побить. Мог выбить из-под него стул, бить палкой по рукам, дергать за уши, ударить головой о парту, пинать ногами Ванин рюкзак. Он регулярно применял насилие. Не говоря уже о бесконечных обидах. Он при всех говорил, что Ване здесь не место, регулярно кричал: «Езжай в свою Украину» — рассказала Анна Артеменко.

Как сообщала «Фраза», в начале марта 2019 года Нетешинский городской суд Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности родителей школьника, который систематически оскорблял и психологически давил на учителя.

Впервые же в истории Украины учащегося осудили за буллинг в феврале текущего года в Борисполе Киевской области.