Главные новости за 21 августа 2019 года

Стало известно, когда Украина получит нового премьер-министра. Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Давид Арахамия сказал журналистам, что имя нового премьер-министра Украины станет известно в день первого заседания нового парламента — 29 августа. При этом народный избранник не назвал фамилию кандидата. По его словам, 29-го числа все узнают очень многое.

В Киеве снова возникли проблемы с городской электричкой. Сегодня, 21 августа, утром в Киеве из-за сбоя отменили девять рейсов городской электрички. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Киевпастранс». Как отметили в ведомстве, в частности, в утренние часы по техническим причинам были отменены девять рейсов городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В последние несколько дней температура воздуха в Киеве и области значительно выросла, а вместе с ней увеличилась и опасность возникновения пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Управления экологии и природных ресурсов КГГА. В частности, 21 и 22 августа по Киеву объявлена высокая (4 класса) пожарная опасность. А в области уровень пожарной опасности поднялся до пятого (чрезвычайного) уровня.

В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам. В Киеве на одном из пляжей на Русановке замечен сексуально неуравновешенный мужчина. Там он приставал к несовершеннолетним девочкам. Издание «sq» пишет, что, по словам очевидцев, мужчина занимался мастурбацией, прикрывшись полотенцем, а затем начал приставать к девочкам 11-12 лет.

Покупка Гренландии: Трамп продолжает давить на Данию. Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Данию по вопросу Гренландии, которую он не оставляет надежды купить. Американский лидер разразился гневными постами в «Твиттере». Так, Дональд Трамп уже отменил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен, которая отказалась даже обсуждать подобную «сделку».

В Британии маленький мальчик умер от странной болезни. В английском городке Базилдон произошла трагедия. Тут от таинственной болезни умер девятилетний малыш. О смерти Остина О’Дауда сообщает газета Mirror. Отмечается, что мальчик скончался через четыре дня после того, как врачи выписали его из больницы.

Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру и после 40 лет. Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру. Сделает это 34-летний лидер итальянского «Ювентуса», наверняка, еще не скоро. Как цитирует его издание Marca, Криштиану Роналду заявил, что планирует играть в футбол и после 40 лет.