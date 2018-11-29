Украинский интернет наводнили шутки на тему военного положения

Украинский сегмент интернета заполонили шуточные посты и фотожабы на тему введения в стране военного положения. Как выяснили журналисты «Фразы», многие из них посвящены попыткам распространять фейки об «ужасах» военного положения.

Отметим, что в Сети хватает как критических заметок о сложившейся ситуации и в адрес президента Украины Петра Порошенко, так и попыток разумно объяснить, что происходит и откровенного пиара действующей власти.

Однако большинство пользователей встретили новость о введении ВП шутками. Большая их часть стала ответом на вбросы российской пропаганды.

Так, пользовательница Twitter из Харькова под ником young little Jew решила «просветить» украинцев, рассказать, какие «лишения» их ожидают со вчерашнего дня. «Все вызовы будут записаны, — гласит скриншот под шапкой Breaking News. — Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp, Viber записываются...» и т. д.

Другой пользователь опубликовал скриншот сообщения, в котором некто «перезвонил в две войсковые части» и там ему рассказали, как все будет на самом деле. При этом он попросил «максимальные репосты во все группы», что также стало популярным мемом в ответ.

Еще один тред задал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook, опубликовав кадры из Мариуполя, на которых воспитанники местного реабилитационного центра «Республика Пилигрим» под руководством известного пастора-активиста Геннадия Мохненко «оказывают помощь защитникам города в работах по укреплению окопов на побережье моря».

«В связи с военным положением психоз и истерия настигли даже детей. Более 60 детей-сирот из приюта Мариуполя отправили рыть окопы на берегу Азовского моря для боевиков Порошенко», — на полном серьезе написал бывший премьер.

Все это вызвало множество шуток о «зверствах», творящихся в Украине.

Отдельная волна шуток посвящена участи айтишников после объявления ВП.

Не обошлось и без сетевой мудрости.

Как сообщала «Фраза», вечером в понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на 30 суток.

Это произошло на фоне захвата российскими оккупантами в Черном море украинских кораблей.