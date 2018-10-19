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Главой автокефальной церкви в Украине может стать офицер армии США

Главой автокефальной церкви в Украине может стать офицер армии США

Главой Единой поместной церкви (ЕПЦ) могут избрать архиепископа Памфилийского Даниила. Как выяснили журналисты «Фразы», такое предложение выдвинул президент Украинского университета в Вашингтоне профессор Владимир Иваненко.

Иваненко считает, что «сам Бог указал своим перстом на архиепископа Даниила как на оптимального кандидата на Патриарха будущей Поместной Церкви».

Глава Украинского университета также назвал среди потенциальных претендентов: лидера УПЦ КП Филарета Денисенко, главу УАПЦ Макария Малетича и иерарха Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ (о) Игоря Исиченко, сообщает raskolam.net.

Профессор говорит, что на патриаршество в объединенной церковной структуре может претендовать «и один из тех иерархов УПЦ МП, которые сделают свой выбор в пользу УППЦ».

Архиепископ Даниил (Владимир Зелинский) родился на Западной Украине. В 1996 году эмигрировал в США, где учился в Католическом университете Америки. В 2006 году Даниил был назначен офицером армии США (Корпус капелланов).

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.

Напомним также, что хотя автокефалии еще нет, но главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки.

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, политика

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