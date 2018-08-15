Киевлянам рассказали, когда воздух в городе очистится от вредных примесей

С начала августа, уже более двух недель, жители Киева страдают не только от жары, но и от загрязнения воздуха вредными примесями. Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшие дни ситуация будет улучшаться.

Как сообщили в ГСЧС, уже с четверга, 16 августа, загрязнение воздуха в Киеве будет уменьшаться, а температура воздуха в городе снизится, кроме того – ожидаются осадки.

Как писала «Фраза», с начала месяца киевлян предупреждают, что в воздухе произошло накопление и удерживание вредных примесей. По данным синоптиков, для этого в Киеве сейчас «созданы» все условия, это «антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные удерживающие слои воздуха». Уровень загрязнения диоксидом азота достиг пяти, а кое-где и шести среднесуточных предельно-допустимых концентраций.

Ранее из-за жары в Киеве был введен запрет на въезд грузовиков.