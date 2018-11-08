Жителей Харькова и области зачем-то пугают фотографией «убийцы» 15-летней Алисы Онищук

В Харьковской области продолжается расследование жестокого убийства 15-летней Алисы Онищук. Как выяснили журналисты «Фразы», общественные «помощники» полиции уже нашли и опубликовали фотографию «преступника».

Как передает vgorode, некоторые жители Харькова и области активно распространяют фотографию т.н. «покотиловского маньяка» в социальных сетях. В обсуждениях люди пытаются найти сходство человека с фотографии с фотороботом предполагаемого преступника.

В свою очередь, в отделе полиции Харьковского района заявили, что никаких «фотографий» подозреваемого в убийстве на данный момент не существует, а есть лишь фоторобот. По словам полицейских, эту фотографию распространяют какие-то «хулиганы», не имеющие никакого отношения к расследованию.

Как писала «Фраза», на Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого.