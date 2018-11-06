На сайте Белого дома начали продавать монеты в честь финской встречи Трампа и Путина. Не обошлось без приколов

На сайте Белого дома начали продавать монеты в честь финской встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина. Как выяснили журналисты «Фразы», не обошлось без ошибок.
Одна сувенирная монета стоит сто долларов.
На монете изображены Дональд Трамп и Владимир Путин, а также голубь мира.
На ней присутствуют надписи на английском и русском языках.
В русской версии есть сразу три ошибки.
В частности, на монетах написано: «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельписнкий саммит».
Как писала «Фраза», по итогам встречи с Путиным Трамп о чем-то загрустил.
Также однопартийцы раскритиковали Трампа за «молчание» на пресс-конференции с Путиным.