BMW на «евробляхах» снесло остановку в Ирпене, превысив скорость в 3 раза

Автомобиль BMW на высокой скорости влетел в остановку в Ирпене Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы» об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

В частности, как сообщается, водитель автомобиля не справившись с управлением врезался в остановку, снес билборд, вылетел на стоянку, ударил автомобили Smart и Ford Mondeo и, наконец, остановился за микроавтобусом.

К счастью, кроме самого водителя никто не пострадал. По предварительным данным, он был пьян.

Как можно увидеть на фото с места аварии, спидометр BMW застыл на отметке в 145 км/ч. Отметим, что разрешенная скорость передвижения в населенных пунктах в Украине установлена на уровне 50 км/ч.

Момент аварии опубликовал на своем канале в YouTube Олег Мурга.

При этом в комментариях пользователи обратили внимание на то, что на 1:18 минуте ролика видно как этот же автомобиль стоит на обочине и некие люди то ли меняются на месте водителя, то ли рассматривают левое переднее колесо.

Также нашлись очевидцы того, как BMW ехало с нарушениями скоростного режима за 3 минуты до аварии.

При этом также пользователи Сети обратили внимание на то, что автомобиль был на еврономерах.

На другом видео, опубликованном сообществом dtp.kiev.ua с камер видеонаблюдения, видно, что обломки дтп едва не задели людей, идущих по тротуару.

Как сообщала «Фраза», 18 октября около 20.45 на ул. Сумской в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек, стоявших на тротуаре перекрестка.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, виновница резонансного ДТП в Харькове, в результате которого погибли пять человек, участвовала в гонках по улицам города.