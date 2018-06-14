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В киевском спальнике дети подорвались на старом автомобиле

В киевском спальнике дети подорвались на старом автомобиле

В Святошинском районе Киева взорвался старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, сетверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле. В салоне они нашли предмет, который взорвался. По информации первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, на данный момент все они госпитализированы в больницу «Охматдет», двое — в тяжелом состоянии.

Информацией об источнике взрыва правоохранители пока не обладают.

Видео с места происшествия публикует на своем канале в YouTube разместил пользователь под ником Tony Montana.

Как сообщала «Фраза», 23 июня 2017 года в центре Киева взорвался элитный внедорожник Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел около 10 часов утра на пересечении улиц Тургеневской и Полтавской. По свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что взрывную волну почувствовали жители окрестных домов.

В ночь на 7 марта 2018 года в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» прогремел взрыв. Неизвестные бросили две гранаты, которые сдетонировали. В результате инцидента сгорел автомобиль «Тойота Камри», преступники скрылись.

30 марта того же года в Киеве во дворе дома по адресу Якуба Коласа, 17, взорвался автомобиль Range Rover. В результате инцидента пострадал владелец машины.

27 апреля в результате взрыва автомобиля в одном из спальных районов Киева погиб человек.

Тэги: Киев, взрыв, дети, криминал

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