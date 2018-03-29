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Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»

Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»

Туристка Дакота Фрэндсен из Айдахо, США, сняла 12-метровое существо в озере Лох-Несс неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам Фрэндсен, помимо огромного животного, она заметила еще несколько фигур поменьше, предположительно, детенышей существа.

«Кожа „объекта“ серого цвета, почти как у бегемота. Другие существа похожей формы тоже появились из воды, но быстро исчезли», — рассказала женщина в комментарии Mirror.

«Примечательно, что в воде было много фигур. Возможно, это была Несси и ее семейство», — прокомментировал Гэри Кэмпбелл, хранитель официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища.

 

По данным издания, в 2017 году информация об увиденном чудовище поступала от туристов 11 раз. Это число стало самым высоким за столетие.

Лох-несское чудовище, Несси — городская легенда, согласно которой в шотландском озере Лох-Несс обитает большое чудовище. Направление исследований, занимающееся поисками этого мифического персонажа, относится к пара- и псевдонауке — криптозоологии.

Большинство сторонников существования чудовища считали его реликтовым плезиозавром, но за 70 лет наблюдений не удалось найти ни одного трупа животного. Однако плезиозавры были жителями теплых тропических морей, и возможность их существования в холодных водах Лох-Несса вызывает сильные сомнения. Высказывались и гипотезы о криптидах — неизвестных науке животных (огромная рыба, длинношеий тюлень, гигантский моллюск). Предлагались и другие версии происхождения Несси, не требующие гипотезы о реликтовых или неизвестных науке существах.

Как сообщала «Фраза», весной 2007 года ученые из Массачусетского технологического института обследуя дно шотландского озера Лох-Несс увидели живое существо, выползающее из-под ила. При ближайшем рассмотрении оно оказалось жабой, что по-своему сенсационно — земноводные на такой глубине не водятся.

Летом того же года появилась уникальная видеозапись лохнесского чудовища.

В августе 2009 года некий Джейсон Кук случайно обнаружил фотографию Лохнесского чудовища через сервис на сайте Google Earth.

В июле 2011 года на территории Шотландии было найдено тело водоплавающего животного размером около 9 метров, внешне напоминающее доисторических динозавров или морских змеев.

В мае 2017 года хранитель официального реестра регистрации наблюдений за Лох-несским чудовищем (Official Loch Ness Monster Sightings Register) Гарри Кэмпбелл объявил о его пропаже. Основанием стало восьмимесячное отсутствие каких-либо сообщений от очевидцев.

20 марта 2018 года на берег американского штата Джорджия выбросило тело мертвого морского чудовища. Странное существо снял на видео во время круиза по морскому заповеднику один из туристов.

Спустя три дня стало известно, что тело исчезло до приезда специалистов, так что единственным доказательством его существования остается снимок обнаружившего его американца. Из-за этого, а также сходства останков с классическим изображением мифического Лох-несского чудовища биологи предполагают, что это было фальсификацией.

Тэги: Шотландия, видео, монстр, Лох-Несс

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