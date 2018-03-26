Во время беспорядков в Каталонии пострадали почти 100 человек

В Каталонии массовые акции протеста переросли в столь же массовые драки с полицией. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает каталонская медицинская служба в Twitter.

Из-за столкновений 98 человек получили ранения. Трое были арестованы.

По данным службы, 90 человек пострадали в Барселоне, семь — в Льейде и один в — Таррагоне. Пострадавшие жалуются на множественные ушибы. Из травмированных 22 человека — сотрудники правоохранительных органов.

Испанское информационное агентство Efe оценило количество митингующих только в одной Барселоне в 55 тыс. человек. Также прошли демонстрации около полпредств правительства Испании в Жирона, Таррагоне и Льейде.

Как сообщала «Фраза», 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум, на который вынесен вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?». Полиция начала изымать избирательные урны и бюллетени для голосования на некоторых избирательных участках, где должен проходить референдум, из-за чего начались стычки со сторонниками отделения, в ходе которых пострадали 844 человека.

2 октября власти Каталонии огласили результаты референдума. За обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90% жителей региона, принимавших участие в референдуме.

Тогда же министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что Мадрид сможет использовать конституционные нормы для временной отмены автономии Каталонии, если ее власти заявят о независимости.

17 октября Конституционный суд Испании признал противоречащим Конституции закон о референдуме в Каталонии, который был принят парламентом автономии 6 сентября. Решение об этом судьи Конституционного суда приняли единогласно.

21 октября 2017 года Глава Кабинета министров Испании Мариано Рахой отстранил от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и все его правительство.

Некоторые СМИ сообщили, что глава Каталонии Карлес Пучдемон объявит о провозглашении независимости в одностороннем порядке 23 октября.

Вскоре появилась информация о том, что власти Каталонии перенесли объявление о независимости от Испании на 26 октября 2017 года.

24 октября центральное правительство в Мадриде предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Решение было принято подавляющим количеством голосов в условиях тайного голосования.

В тот же день со здания городского совета Сабаделя, одного из крупнейших городов Каталонии, сняли флаг Испании.

30 октября Каталонский парламент, распущенный испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения досрочных выборов. Карлес Пучдемон и его соратники были обвинены в мятеже.

31 октября Конституционный суд Испании приостановил решение Каталонии о провозглашении независимости от Испании.

3 ноября судья Национальной судебной палаты Испании постановил посадить под арест восьмерых членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога. Адвокат отстраненного Пучдемона заявил, что есть ордер на арест и его клиента.

8 ноября министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Испания рассматривает возможность легализации референдумов о независимости. «Мы создали парламентский комитет, чтобы исследовать возможность внесения в конституцию положений, учитывающих чаяния некоторых каталонцев. Но решение должны принимать все испанцы», — пояснил министр.

11 ноября 2017 года Испания заявила о вмешательстве российских и венесуэльских хакеров в продолжающийся кризис в Каталонии.